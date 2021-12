Live Salernitana-Inter 0-0 | all' Arechi è sfida testacoda

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Unannunciato. Un risultato sulla carta quasi scontato. Un pienone all'altrettanto palesato. Paradossalmente però per la, la partita di stasera contro i...

Shevchenko Le formazioni ufficiali di- Inter (alle 20.45) vedi anche Champions League, sorteggio ottavi: Inter - Livepool, Villarreal - Juve(3 - 5 - 2): Fiorillo; ...- Inter, le formazioni ufficiali(3 - 5 - 2): Fiorillo; Bogdan, Gyomber, Gagliolo, Delli Carri, Obi, L. Coulibaly, Kastanos, Ranieri; Ribery; Simy. All . Colantuono INTER (3 - ...Un testacoda annunciato. Un risultato sulla carta quasi scontato. Un pienone all'Arechi altrettanto palesato. Paradossalmente però per la Salernitana, la partita di stasera contro ...Diretta Salernitana Inter: streaming video tv, orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, nella 18^ giornata di Serie A.