Liga 2021/2022: il Celta Vigo a sorpresa sull’Espanyol, finisce 3-1 nell’anticipo di giornata (Di sabato 18 dicembre 2021) Vittoria abbastanza sorprendente quella del Celta Vigo ai danni dell’Espanyol nel posticipo di Liga. Gli uomini di Coudet erano infatti un po’ più in basso rispetto agli avversari, ed una vittoria così convincente ha stupito non poco. Il match parte subito fortissimo con il gol di Santi Mina, assistito da Iago Aspas, dopo nemmeno 180 secondi da inizio gara. Sembra di avere un deja vu quando, a 3 minuti all’inizio del secondo tempo, il Celta raddoppia, questa volta con Iago Aspas, servito da Denis Suarez. Lo stesso Suarez segna poi il gol del ko definitivo al minuto 82? da passaggio di Hugo Mallo. Nel recupero c’è tempo per il gol della bandiera ospite, firmato Moron. Risultato finale 3-1. Celta che, con questa vittoria, si sgancia un po’ dalla zona retrocessione per piazzarsi al 12esimo posto. Espanyol ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Vittoria abbastanza sorprendente quella delai danni dell’Espanyol nel posticipo di. Gli uomini di Coudet erano infatti un po’ più in basso rispetto agli avversari, ed una vittoria così convincente ha stupito non poco. Il match parte subito fortissimo con il gol di Santi Mina, assistito da Iago Aspas, dopo nemmeno 180 secondi da inizio gara. Sembra di avere un deja vu quando, a 3 minuti all’inizio del secondo tempo, ilraddoppia, questa volta con Iago Aspas, servito da Denis Suarez. Lo stesso Suarez segna poi il gol del ko definitivo al minuto 82? da passaggio di Hugo Mallo. Nel recupero c’è tempo per il gol della bandiera ospite, firmato Moron. Risultato finale 3-1.che, con questa vittoria, si sgancia un po’ dalla zona retrocessione per piazzarsi al 12esimo posto. Espanyol ...

Advertising

sportli26181512 : Tris del Celta Vigo all'Espanyol: Iago Aspas, assist e gol: La squadra di Coudet vince senza affanno, Santi Mina, l… - Luxgraph : Il Celta Vigo fa festa in Liga: tris all'Espanyol - notiziasportiva : #Barcellona ed #Elche daranno vita a uno dei match della giornata numero 18 di Liga più seguiti - pronosti_calcio : Pronostici Liga Sabato 18 Dicembre 2021: consigli e quote 18ª Giornata - sportli26181512 : #Governance #Notizie La classifica dei settori giovanili più redditizi in Europa: Il portale Online Money Advisor h… -