Lazio, Tare: “Rinnovare contratto Sarri grande segnale, questo progetto non fa miracoli” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Quando le cose non vanno come dovrebbero andare e la classifica è questa ciò successo nella cena di Natale può essere interpretato come una polemica. Ci sono dei momenti che vanno superati con tranquillità e tanto lavoro”. Queste le parole del direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, riferendosi ai sette giocatori che hanno abbandonato la cena di Natale della squadra prima del discorso del presidente Claudio Lotito. “Il nostro non è un progetto che prevede miracoli, ma un cambiamento deciso sei mesi fa col cambio di allenatore – ha proseguito Tare ai microfoni di Dazn – Siamo sulla strada che abbiamo percorso insieme dal primo giorno. I momenti di difficoltà vanno accettati e affrontati nella maniera giusta, con la determinazione di crederci e per questo serve la massima ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Quando le cose non vanno come dovrebbero andare e la classifica è questa ciò successo nella cena di Natale può essere interpretato come una polemica. Ci sono dei momenti che vanno superati con tranquillità e tanto lavoro”. Queste le parole del direttore sportivo della, Igli, riferendosi ai sette giocatori che hanno abbandonato la cena di Natale della squadra prima del discorso del presidente Claudio Lotito. “Il nostro non è unche prevede, ma un cambiamento deciso sei mesi fa col cambio di allenatore – ha proseguitoai microfoni di Dazn – Siamo sulla strada che abbiamo percorso insieme dal primo giorno. I momenti di difficoltà vanno accettati e affrontati nella maniera giusta, con la determinazione di crederci e perserve la massima ...

