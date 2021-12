Il mercato nero dei Green pass, revocati i 1001 certificati diffusi in rete: resta attivo ancora un database (Di venerdì 17 dicembre 2021) «Certificato non valido». È questo il messaggio che da oggi compare sull’app Verifica C19 quando si cerca di far passare un Green pass che appartiene alla lista di 1001 certificati diffusi sul web negli ultimi mesi. Un archivio di cui abbiamo parlato più volte su Open. Dopo le segnalazioni partite dai nostri articoli, il Garante della Privacy aveva deciso di avviare un’indagine per accertare la provenienza di queste certificazione. Anche la Procura di Milano e quella di Roma si erano mosse, aprendo due fascicoli per trovare su questa vicenda. Diversi giorni fa, come abbiamo potuto apprendere, erano cominciate tutte le operazioni per eliminare i Green pass validi ancora in circolazione. Ora il processo è stato completato: tutto ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) «Certificato non valido». È questo il messaggio che da oggi compare sull’app Verifica C19 quando si cerca di farare unche appartiene alla lista disul web negli ultimi mesi. Un archivio di cui abbiamo parlato più volte su Open. Dopo le segnalazioni partite dai nostri articoli, il Garante della Privacy aveva deciso di avviare un’indagine per accertare la provenienza di queste certificazione. Anche la Procura di Milano e quella di Roma si erano mosse, aprendo due fascicoli per trovare su questa vicenda. Diversi giorni fa, come abbiamo potuto apprendere, erano cominciate tutte le operazioni per eliminare ivalidiin circolazione. Ora il processo è stato completato: tutto ...

