Il falso ginecologo arrestato a Taranto: ha obbligò oltre 400 donne a farsi visitare on line (Di venerdì 17 dicembre 2021) Terrorizzava al telefono le proprie vittime: questa l'agghiacciante storia del falso ginecologo arrestato a Taranto: con l'accusa di violenza sessuale la Polizia, su delega della procura di Taranto, ... Leggi su globalist (Di venerdì 17 dicembre 2021) Terrorizzava al telefono le proprie vittime: questa l'agghiacciante storia del: con l'accusa di violenza sessuale la Polizia, su delega della procura di, ...

