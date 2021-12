Identità fluide e fantasmi ingombranti per il Principe di «Hamlet» dei Dewey Dell

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 18 dicembre 2021) La statua di un uomo stanzia in proscenio. È fatta di pane bruciato (scultura di Matteo Lucca), come se la pelle e il sangue’ignoto personaggio si fossero raggrumati dopo un tragico incendio. Nella penombra sonorità elettriche agitano il contesto. Quasi incollato al retroa statua, un ragazzo emerge alla vista. Braccia, gambe, corpo scossi da un’energia violenta, compulsiva, che la pelle giovane, non lacerata, trattiene con dolore in sé. Siamo alla Triennale Milano, debutta in Italiadei… Continua L'articolo proviene da il manifesto.