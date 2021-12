I regali di Natale che gli editor di GQ vorrebbero ricevere (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Natale è ormai alle porte, con il suo inevitabile contorno di ossessione per i regali. E così anche qui nella redazione di GQ abbiamo deciso di guardarci in faccia e porci la fatidica domanda: «Che cosa ci piacerebbe trovare sotto il nostro albero?». Abbiamo capito che la risposta potrebbe apparentemente sembrare facile, ma non lo è. Ci abbiamo pensato, ripensato, e alla fine ecco che cosa è emerso: una lista dei desideri che speriamo possa essere in qualche modo utile anche a voi per trovare ispirazione. Rimowa, Classic Cabin€920.00, Rimowa «La valigia della svolta per i miei futuri viaggi. Come quella di LeBron» (Federigo Gabellieri) Un'esperienza all'Acquario di Genova€22.00, Acquario di Genova «A Natale mi piacerebbe ricevere un biglietto di famiglia per l'acquario di Genova perché sono ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilè ormai alle porte, con il suo inevitabile contorno di ossessione per i. E così anche qui nella redazione di GQ abbiamo deciso di guardarci in faccia e porci la fatidica domanda: «Che cosa ci piacerebbe trovare sotto il nostro albero?». Abbiamo capito che la risposta potrebbe apparentemente sembrare facile, ma non lo è. Ci abbiamo pensato, ripensato, e alla fine ecco che cosa è emerso: una lista dei desideri che speriamo possa essere in qualche modo utile anche a voi per trovare ispirazione. Rimowa, Classic Cabin€920.00, Rimowa «La valigia della svolta per i miei futuri viaggi. Come quella di LeBron» (Federigo Gabellieri) Un'esperienza all'Acquario di Genova€22.00, Acquario di Genova «Ami piacerebbeun biglietto di famiglia per l'acquario di Genova perché sono ...

Advertising

acmilan : Rossoneri gifts are the best gifts. Shop for yours now! ?? - ComuneMI : ?? Milano cambia il tuo Natale! ?? Anche Babbo Natale sceglie la nostra città come destinazione per rinfrescare il s… - team_world : Manca una settimana a Natale e se nella tua lista di regali (o auto-regali) c'è anche il vinile di FINE LINE di… - TommyBrain : RT @byoblu: ?? Questo Natale acquista i tuoi regali nel negozio online di @byoblu. Troverai prodotti di qualità di meritevoli imprese italia… - IacobellisT : RT @byoblu: ?? Questo Natale acquista i tuoi regali nel negozio online di @byoblu. Troverai prodotti di qualità di meritevoli imprese italia… -