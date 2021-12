Highlights Nadal-Murray | semifinale esibizione Abu Dhabi 2021 VIDEO

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Andybatte Rafael6-3 7-5 nel giorno del ritorno in campo di quest’ultimo dopo 134 giorni di stop per infortunio e approda in finale all’di Abu, dove affronterà il russo Andrey Rublev. Ottima prestazione da parte dello scozzese, che nel primo set sfrutta il break trovato a metà parziale, mentre nel secondo set è strepitoso nel strappare il servizio allo spagnolo proprio a un passo dal tie-break. Ecco ildegli. SportFace.

