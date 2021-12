Gli NFT nei videogiochi sono diventati un giro d'affari miliardario (Di venerdì 17 dicembre 2021) Anche grandi editori come Ubisoft li stanno usando nei loro videogiochi online, non senza polemiche: soprattutto per l'impatto ambientale, ma non solo.... Leggi su dday (Di venerdì 17 dicembre 2021) Anche grandi editori come Ubisoft li stanno usando nei loroonline, non senza polemiche: soprattutto per l'impatto ambientale, ma non solo....

Advertising

GameXperienceIT : Gli sviluppatori di STALKER 2 cancellano i piani NFT - SimoneAKirA : Disponibile l’audio di @ringcast 135 NFT nel gaming, the game awards e Halo Infinite gli argomenti della puntata… - silicon_lake : Gli #NFT stanno arrivando nel mondo degli #eSport! Leggi i dettagli della nostra partnership con Osservatorio Itali… - To_mare_xe_omo : Screenshottare gli NFT is the new 'ma perchè non stampate più soldi?' - SENSENSEEDS : @Pontifex Sir Francesco ?????? Amore e Pace esistono qui #metaverse Il mondo sta andando con gli #NFT non rimanga fe… -