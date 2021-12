Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, la faida continua: “Sono stato multato” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ennesima frecciatina di Giancarlo Magalli nei confronti di Adriana Volpe, sul suo account Facebook svela ai suoi fan di essere stato multato Sono tesi ormai da anni i rapporti tra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ennesima frecciatina dinei confronti di, sul suo account Facebook svela ai suoi fan di esseretesi ormai da anni i rapporti tra… Questo articolo èpubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

