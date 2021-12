Flamengo | due allenatori ex serie A in lizza per la panchina!

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilsta cercando un nuovo allenatore dopo la separazione con Renato Portaluppi dopo la sconfitta in finale di Copa Libertadores contro il Palmeiras. L’ultimo nome individuato dalla dirigenza è quello di Luís Castro. Stando a quanto riferito da Record, l’allenatore dell’Al Duhail sarebbe stato contattato da alcuni intermediari del club brasiliano per sondare la disponibilità. FonsecaAllenatore Si tratta comunque di un colloquio esplorativo, dato che la prima scelta resta Jorge Jesus, mentre inci sarebbero anche Carlos Carvalhal, Paulo Fonseca e Paulo Sousa.

