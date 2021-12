De Luca in diretta, “A gennaio chiudiamo tutto se non si rispetta ordinanza” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Come ogni venerdì il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, fa il punto della situazione sull’emergenza Covid. “C’è una maledetta accelerata diffusione del Covid: siamo nel pieno della quarta ondata, dobbiamo riaprire le terapie intensive”. Le parole di De Luca in diretta Il presidente della Regione ha anche ribadito che se non ci saranno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Come ogni venerdì il presidente della regione Campania, Vincenzo De, fa il punto della situazione sull’emergenza Covid. “C’è una maledetta accelerata diffusione del Covid: siamo nel pieno della quarta ondata, dobbiamo riaprire le terapie intensive”. Le parole di DeinIl presidente della Regione ha anche ribadito che se non ci saranno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

primogiornale : Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha presentato poco fa, in diretta in conferenza Covid, un'ordinanza che sarà i… - bizcommunityit : Zaia: «Nuova ordinanza che anticipa la zona gialla. Obbligo mascherina e tamponi ogni 4 giorni negli ospedali e cas… - StabiaChannel : #Video #Campania - Coronavirus, restrizioni e aggiornamenti in vista delle feste La diretta del presidente Vincenz… - lorenzo10469500 : RT @lorenzo10469500: Luca Zaia: «Ordinanza che anticipa la zona gialla. Obbligo mascherina e tamponi ogni 4 giorni negli ospedali e case di… - lorenzo10469500 : Luca Zaia: «Ordinanza che anticipa la zona gialla. Obbligo mascherina e tamponi ogni 4 giorni negli ospedali e case… -