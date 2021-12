Covid: due decessi e 396 nuovi casi in Alto Adige (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'ultimo bollettino Covid dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige riporta altri due decessi e 396 nuovi casi. Il numero complessivo delle vittime delle pandemia ora ammonta a 1.282. Sono risultati ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) L'ultimo bollettinodell'Azienda sanitaria dell'riporta altri duee 396. Il numero complessivo delle vittime delle pandemia ora ammonta a 1.282. Sono risultati ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Ema ha raccomandato l'autorizzazione di due nuovi farmaci per il trattamento del Covid-19: si tratta dello Xevudy… - PiazzapulitaLA7 : Covid, Il prof. Crisanti: 'Tampone per entrare in Italia? Una pezza calda. La variante Omicron infetta anche i vacc… - La7tv : #piazzapulita Il prof. Andrea Crisanti: 'La variante Omicron ha due fattori che la rendono pericolosa: capacità inf… - Diego_Bruno80 : RT @RaiNews: Si tratta di un anticorpo monoclonale e di un medicinale immunosoppressivo #coronavirus - CDNewsCalabria : Covid, a Reggio due bambini con polmonite bilaterale ricoverati in ospedale -