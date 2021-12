Cos’è l’extension ciglia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Le extension anche per le? E perché no? Non tutti hanno la fortuna di nascere con quelle bellelunghe e ombrose che oltre a proteggere bene l’occhio gli donano quel profilo ben marcato. Chi ha delle bellelunghe potrebbe anche fare a meno del mascara. O potrebbe sfoggiarlo meglio se comunque ama metterlo quando si trucca. Se non si ha questo privilegio, oggi non bisogna disperare. Perché esistono metodi efficaci per far sembrare lepiù lunghe e più belle; come le extension, appunto. Oltre ad essere un metodo di ritocco per aumentare l’apprezzamento estetico di sé stessi, le extension possono in alcuni casi sostituire davvero il trucco. Extension, i pro e i contro Le extension per lefunzionano esattamente come quelle per i capelli. Sono una ...