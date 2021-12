Coronavirus in Toscana: 4 morti oggi 17 dicembre. Ma preoccupano i contagi: saliti a 1.227 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono quattro i morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 17 dicembre 2021. Si tratta di tre uomini e una donna con età media di 87 anni. Risiedevano ad Arezzo (2), Firenze e Grosseto. E preoccupano molto, ora, i nuovi contagiati: arrivati a quota 1.227 (1.181 confermati con tampone molecolare e 46 da test rapido antigenico), ossia addirittura 5 più di ieri che sembrava già un pcco altissimo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono quattro iper, in172021. Si tratta di tre uomini e una donna con età media di 87 anni. Risiedevano ad Arezzo (2), Firenze e Grosseto. Emolto, ora, i nuoviati: arrivati a quota 1.227 (1.181 confermati con tampone molecolare e 46 da test rapido antigenico), ossia addirittura 5 più di ieri che sembrava già un pcco altissimo L'articolo proviene da Firenze Post.

