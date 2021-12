Cina, Iran e… Ecco gli Stati che sfruttano la falla Log4Shell (Di venerdì 17 dicembre 2021) Log4Shell è “il paradiso degli hacker”, ha detto a Formiche.net l’esperto Corrado Giustozzi. In Italia rappresenta il primo banco di prova per l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale guidata da Roberto Baldoni che ha avuto, in quel di Bari, un incontro di lavoro sul tema con il suo omologo israeliano Yigal Unna. Ma quali Paesi stanno sfruttando la vulnerabilità? Cina, Corea del Nord, Iran e Turchia, ha risposto il Microsoft Threat Intelligence Center con un rapporto sulla prevenzione, il rilevamento e il contrasto di Log4Shell. Phosphorus, gruppo Iraniano noto come Charming Kitten e APT35 che in passato ha messo nel mirino anche la campagna per la rielezione dell’ex presidente statunitense Donald Trump, “ha lanciato ransomware utilizzando la vulnerabilità”, spiega Microsoft. Hafnium, collettivo ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 dicembre 2021)è “il paradiso degli hacker”, ha detto a Formiche.net l’esperto Corrado Giustozzi. In Italia rappresenta il primo banco di prova per l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale guidata da Roberto Baldoni che ha avuto, in quel di Bari, un incontro di lavoro sul tema con il suo omologo israeliano Yigal Unna. Ma quali Paesi stanno sfruttando la vulnerabilità?, Corea del Nord,e Turchia, ha risposto il Microsoft Threat Intelligence Center con un rapporto sulla prevenzione, il rilevamento e il contrasto di. Phosphorus, gruppoiano noto come Charming Kitten e APT35 che in passato ha messo nel mirino anche la campagna per la rielezione dell’ex presidente statunitense Donald Trump, “ha lanciato ransomware utilizzando la vulnerabilità”, spiega Microsoft. Hafnium, collettivo ...

