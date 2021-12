Austria, cenoni di Natale vietati per i No vax: potranno esserci solo persone immunizzate (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sarà un Natale diverso per gli Austriaci No vax. Secondo le ultime disposizioni del governo, dal 24 al 26 dicembre e per tutto il 31 dicembre le persone che non hanno fatto il vaccino potranno uscire di casa solo «per visitare una persona cara». Nessun cenone di Natale quindi, così come nessuna festa di Capodanno. Questi eventi saranno permessi sono alle persone immunizzate, che sia grazie al vaccino o per essere guarite dal Covid. Anche per loro, però, ci sono delle regole da seguire. Per tutti gli eventi che prevedono dagli 11 ai 25 commensali ci sarà l’obbligo di tampone. Per Capodanno viene sospeso il coprifuoco. Il ministro della Salute Wolfgang Mueckstein ha chiesto comunque a tutti di fare un test prima di cominciare il consueto giro di ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sarà undiverso per glici No vax. Secondo le ultime disposizioni del governo, dal 24 al 26 dicembre e per tutto il 31 dicembre leche non hanno fatto il vaccinouscire di casa«per visitare una persona cara». Nessun cenone diquindi, così come nessuna festa di Capodanno. Questi eventi saranno permessi sono alle, che sia grazie al vaccino o per essere guarite dal Covid. Anche per loro, però, ci sono delle regole da seguire. Per tutti gli eventi che prevedono dagli 11 ai 25 commensali ci sarà l’obbligo di tampone. Per Capodanno viene sospeso il coprifuoco. Il ministro della Salute Wolfgang Mueckstein ha chiesto comunque a tutti di fare un test prima di cominciare il consueto giro di ...

