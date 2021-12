Alle imprese lasciare l'Italia costerà un po' di più. Ma il freno è inefficace (Di venerdì 17 dicembre 2021) La forma scelta - un emendamento alla manovra - dice già molto della portata delle norme anti delocalizzazioni scritte dal Governo. Il Pd voleva un decreto, insomma un intervento più pesante, anche per dare un segnale più forte ai sindacati, che hanno fatto proprio delle misure contro le multinazionali che chiudono e fuggono all’estero una delle ragioni dello sciopero generale. Ma la regia di palazzo Chigi, condivisa dalla Lega, ha deciso per uno strumento decisamente più morbido: i contenuti, come si legge nella bozza, sono molto lontani dall’impianto abbozzato dai dem e dai 5 stelle durante l’estate. Non ci sono maxi-sanzioni e black list, la procedura per le cessazioni allarga ma non stravolge le regole esistenti, anche il raddoppio del ticket di licenziamento è più che bilanciato dagli incentivi. La questione che si apre è però un’altra: questa soluzione di equilibrio è quella ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) La forma scelta - un emendamento alla manovra - dice già molto della portata delle norme anti delocalizzazioni scritte dal Governo. Il Pd voleva un decreto, insomma un intervento più pesante, anche per dare un segnale più forte ai sindacati, che hanno fatto proprio delle misure contro le multinazionali che chiudono e fuggono all’estero una delle ragioni dello sciopero generale. Ma la regia di palazzo Chigi, condivisa dalla Lega, ha deciso per uno strumento decisamente più morbido: i contenuti, come si legge nella bozza, sono molto lontani dall’impianto abbozzato dai dem e dai 5 stelle durante l’estate. Non ci sono maxi-sanzioni e black list, la procedura per le cessazioni allarga ma non stravolge le regole esistenti, anche il raddoppio del ticket di licenziamento è più che bilanciato dagli incentivi. La questione che si apre è però un’altra: questa soluzione di equilibrio è quella ...

