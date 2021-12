Uomini e Donne, è ufficiale la storia tra Ginevra Pisani ed Alessio Vassallo: il commento dell’ex (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un altro ex volto di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore, decidendo di rendere ufficiale la sua storia d’amore. Si tratta di Ginevra Pisani che, dopo mesi di rumors, ha voluto ufficializzare la sua relazione con Alessio Vassallo. A parlare è stata anche l’ex dell’attore, decidendo di commentare il post pubblicato su Instagram. LA storia L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un altro ex volto diha ritrovato l’amore, decidendo di renderela suad’amore. Si tratta diche, dopo mesi di rumors, ha voluto ufficializzare la sua relazione con. A parlare è stata anche l’ex dell’attore, decidendo di commentare il post pubblicato su Instagram. LAL'articolo

Advertising

matteosalvinimi : Incredibile video postato oggi (e poi rimosso) da un detenuto che, all’interno di una cella, mostra orgoglioso un o… - fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - Linkiesta : L’ex consigliere Rai, la rissa dalla Berlinguer e la tv che ha senso solo se è orrenda Smettiamola di far finta ch… - Noviolenzadonne : Le donne che si schierano al fianco degli uomini contro altre donne sono la nostra zavorra #femminicidio - 95_addicted : RT @GalantoMassimo: Ammazza che gogna a #uominiedonne. Altro che social. Andrea Nicole e Ciprian massacrati da Gianni e Tina per aver ‘tr… -