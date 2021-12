Un video israeliano dimostra che la pandemia Covid è una messinscena? No! È un video promozionale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da marzo 2021 circola un video utilizzato per sostenere che in Israele (e di riflesso in tutto il mondo) le scene delle terapie intensive Covid-19 siano del tutto false, così come l’intera pandemia. Insomma, la solita teoria del complotto della messinscena dei “poteri forti” svelata da una ripresa sfuggita da dietro le quinte, dove si vedono le telecamere e gli operatori televisivi privi delle tute protettive degli infermieri e medici presenti sul posto. In realtà, si tratta del “backstage” di un video promozionale del nuovo complesso del Shamir Medical Center, ottenuto grazie alla conversione del parcheggio sotterraneo. Per chi ha fretta Un video mostra le telecamere all’interno di un reparto ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da marzo 2021 circola unutilizzato per sostenere che in Israele (e di riflesso in tutto il mondo) le scene delle terapie intensive-19 siano del tutto false, così come l’intera. Insomma, la solita teoria del complotto delladei “poteri forti” svelata da una ripresa sfuggita da dietro le quinte, dove si vedono le telecamere e gli operatori televisivi privi delle tute protettive degli infermieri e medici presenti sul posto. In realtà, si tratta del “backstage” di undel nuovo complesso del Shamir Medical Center, ottenuto grazie alla conversione del parcheggio sotterraneo. Per chi ha fretta Unmostra le telecamere all’interno di un reparto ...

Advertising

zazoomblog : Un video israeliano dimostra che la pandemia Covid è una messinscena? No! È un video promozionale - #video… - BroglieRebecca : RT @ChanceGardiner: Utente israeliano: 'Ecco cosa ti nascondono i media. Questo è quello che è successo sabato a Raanana vicino alla casa d… - Pierpao98936599 : RT @ChanceGardiner: Utente israeliano: 'Ecco cosa ti nascondono i media. Questo è quello che è successo sabato a Raanana vicino alla casa d… - StellaSirio60 : RT @Internazionale: A Hebron, in Cisgiordania, l’esercito israeliano controlla una piccola area del centro cittadino, in teoria per protegg… - Xanthyas : RT @Internazionale: A Hebron, in Cisgiordania, l’esercito israeliano controlla una piccola area del centro cittadino, in teoria per protegg… -