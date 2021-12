Traffico Roma del 16-12-2021 ore 15:30 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla carreggiata esterna della grande raccordo anulare per Traffico ma anche per una precedente incidente con veicolo in fiamme non escludono ulteriori disagi per chi viaggia tra la colomba e la Tuscolana trafficata anche linterna te la Trionfale Salaria anche qui per un altro incidente aumentano gli spostamenti ma senza disagi particolari sulla tratto Urbano della A24 in particolare tra Tor Cervara allegra per chi arriva dalla tangenziale est su via del Foro Italico Traffico a maggiormente concentrato tra la galleria Giovanni 23esimo e la Salaria verso San Giovanni rallentamenti anche lungo il tunnel in questo caso in direzione via Pineta Sacchetti in città attenzione per un incidente su via di Torrevecchia a via Benedetto Aloisi Masella per la stessa causa non si ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sulla carreggiata esterna della grande raccordo anulare perma anche per una precedente incidente con veicolo in fiamme non escludono ulteriori disagi per chi viaggia tra la colomba e la Tuscolana trafficata anche linterna te la Trionfale Salaria anche qui per un altro incidente aumentano gli spostamenti ma senza disagi particolari sulla tratto Urbano della A24 in particolare tra Tor Cervara allegra per chi arriva dalla tangenziale est su via del Foro Italicoa maggiormente concentrato tra la galleria Giovanni 23esimo e la Salaria verso San Giovanni rallentamenti anche lungo il tunnel in questo caso in direzione via Pineta Sacchetti in città attenzione per un incidente su via di Torrevecchia a via Benedetto Aloisi Masella per la stessa causa non si ...

Advertising

lidia25aprile : @FSallusto @chiccotesta @Roma @gualtierieurope @ilfoglio_it Idea fantastica! Peccato che, come per la chiusura di v… - LuceverdeRoma : [AGG]??? #Roma - Raccordo Anulare ?#Incidente RIMOSSO ORA #traffico REGOLARE #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : [AGG] ??? #Roma - SS4 Via Salaria ?#Incidente RIMOSSO ORA #traffico REGOLARE #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Corso del Rinascimento altezza Via de Canestrari ?????? #traffico Rallentato <-> #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Via Vaglia altezza Via Montaione ?????? #traffico Rallentato <-> #Luceverde #Lazio -