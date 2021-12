Tadej Pogacar svela il calendario 2022 | doppietta Tour-Vuelta e 4 Monumento

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 dicembre 2021)ha archiviato una stagione strepitosa, con la vittoria delde France e di due Classiche(Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia). Lo sloveno si trova in ritiro con la sua UAE Emirates a Madonna di Campiglio e ha comunicato quale sarà il suo programma di gare per il. Unparticolarmente pieno per il ribattezzato Pikachu, che cercherà di battere nuovi record. Il 23enne parteciperà alde France, con l’obiettivo di imporsi alla Grande Boucle per la terza volta consecutiva.ha deciso, per la prima volta in carriera, di disputare due grandi corse a tappe nella stessa stagione, visto che dopo l’avventura in terra transalpina correrà anche ladi ...