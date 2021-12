Soleil ferita e delusa in lacrime al Grande Fratello VIP

Advertising

fabioskyblue : @jessica83962818 @SBruganelli Ma soleil fa finta di sentirsi ferita?? quindi manco si può immedesimare - salmaranbi1 : @jessica83962818 @SBruganelli Ha ragione.... Perché soleil offende tutti ora lei e quella ferita perché dovrebbero capirla?? - svarionix : n.18 #gfvip6 #gfvip #davide :sii te stessa #soleil :se ho il dubbio rischio ke cn la sua manipolazione mi fa andar… - michicima : @_Vyrgy_ Soleil la giustifico minimamente perché parla da donna ferita...Davide è veramente uno stronzo - Milly___555 : RT @pardonmypandora: La differenza tra Sophie e miriana, entrambe attaccate da soleil, Sophie forse di più, ma la 19enne non ci ha pensato… -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil ferita

I dubbi sono stati avanzati nella Casa dalla stessaSorgé , delusa dal comportamento dell'... La Duran si dice, nonostante sia stata pizzicata a baciare un altro uomo. Le foto del bocca a ...... che in questi mesi abbiamo visto più volte avere incontri/scontri con Belli a causa del suo feeling speciale con, ha voluto vedere da vicino l'attore perché profondamentedal fatto che ...La giovane influencer Soleil Sorge è scoppiata in lacrime parlando con Miriana Trevisan Continua il percorso dei concorrenti nella casa ...Soleil Sorge in lacrime al GF Vip. Alex Belli rompe il silenzio sui social: "Vita" Soleil Sorge continua a essere parecchio abbattuta al Grande Fratello ...