Sciopero | a Milano cancellati alcuni treni I passeggeri | Non sappiamo come fare

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Nel giorno dellogenerale ai trasporti cittadini appaiono regolari, con le metropolitane funzionanti e qualche possibile rallentamento ipotizzato, soprattutto in centro per i cortei ...

petergomezblog : “Probabilmente lo sciopero è sbagliato”: fischi e cori contro Sala a piazza Fontana. Botta e risposta tra il sindac… - SkyTG24 : Il sindaco di #Milano è stato contestato durante la commemorazione dei caduti della strage di Piazza Fontana. A sca… - GraziaMontefal2 : RT @PoliticaPerJedi: Sciopero 'quasi' generale, Milano: tutte le linee di metropolitana attive, anche fuori dalle fasce di garanzia. Ho fi… - telecitynews24 : ??SCIOPERO GENERALE: ANCHE LA UIL E LA CGIL DI ALESSANDRIA IN PIAZZA A MILANO?? Le immagini?? #scioperogenerale #uil… - infoitinterno : Sciopero Cgil e Uil del 16 dicembre, a Milano trasporti regolari: 'Ma attenzione a possibili disagi in superf… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero Milano

... i due sindacati scenderanno in piazza per unogenerale che vedrà protagoniste Roma e altre quattro città, Bari,, Palermo e Cagliari . Otto ore diperché, come da appello di ...... si sviluppa con manifestazioni a, Bari, Cagliari, Palermo e Roma. Secondo i primi dati, tra i metalmeccanici l'adesione è all′80%. 'Losta andando molto bene, noi stiamo ...Nel giorno dello sciopero generale a Milano i trasporti cittadini appaiono regolari, con le metropolitane funzionanti e qualche ...A Palermo lo sciopero generale di Cgil e Uil contro la manovra economica del Governo Draghi. Questa mattina a piazza Giuseppe Verdi, ...