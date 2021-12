Samsung e IBM stanno rivoluzionando i nostri telefonini

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Novità storiche nell’universo dei semiconduttori. IBM ehanno lanciato una nuova tecnologia chiamata Vertical Transport Field Effect Transistor (VTFET), e promettono una vera e propria rivoluzione strutturale in termini di potenza, comodità e sfruttabilità per i transistor dei. VTFET, la nuova tecnologia introdotta da IBM e– curiosauro.itChe cos’è il VTFET? Tutto nasce da un originale processo di incisione che rifonda i criteri di produzione dei semiconduttori. I transistor, negli smartphone e negli altri device elettronici, sono di norma posti in piano su una superficie. Per aggiungere componenti e supporti più potenti è necessario quindi investire nella miniaturizzazione. Con il VTFET (Vertical Transport Field Effect Transistor) IBM ehanno concepito una disposizione differente. Si ...