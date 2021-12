Salto con gli sci femminile, Lara Malsiner in top10 nelle qualificazioni di Ramsau! Al comando Kramer (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo un avvio di stagione difficile Lara Malsiner batte un colpo e ottiene un notevole nono posto nelle qualificazioni di Ramsau, sede della quarta tappa della Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile 2021-2022. Un risultato decisamente incoraggiante per l’unica azzurra attualmente impegnata nel circuito maggiore, che domani andrà a caccia del miglior piazzamento dell’inverno. La gardenese classe 2000 è salita di colpi progressivamente nel corso della giornata in allenamento sul Normal Hill austriaco HS98, per poi trovare un Salto decisamente competitivo in qualificazione (82 metri) nonostante una bufera di vento alle spalle. 108.7 lo score di Malsiner, cresciuta esponenzialmente in termini di velocità di stacco rispetto alle ultime ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo un avvio di stagione difficilebatte un colpo e ottiene un notevole nono postodi Ramsau, sede della quarta tappa della Coppa del Mondo dicon gli sci2021-2022. Un risultato decisamente incoraggiante per l’unica azzurra attualmente impegnata nel circuito maggiore, che domani andrà a caccia del miglior piazzamento dell’inverno. La gardenese classe 2000 è salita di colpi progressivamente nel corso della giornata in allenamento sul Normal Hill austriaco HS98, per poi trovare undecisamente competitivo in qualificazione (82 metri) nonostante una bufera di vento alle spalle. 108.7 lo score di, cresciuta esponenzialmente in termini di velocità di stacco rispetto alle ultime ...

