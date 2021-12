Salernitana: la Serie A chiede alla Figc di estendere mandato del trust sino a fine stagione (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un nuovo capitolo in una storia che ancora non conosce la sua fine. La Lega di Serie A, riunita oggi in un’assemblea a Milano, ha votato all’unanimità (18 voti a favore, Lotito si è astenuto) la possibilità di chiedere alla Figc, il cui consiglio Federale si riunirà il prossimo 21 dicembre, di estendere il mandato del trust per la cessione della Salernitana fino a fine stagione. In questo modo i campani potrebbero finire il campionato senza incappare nell’esclusione a fine girone di andata. Adesso la palla passa alla Figc e Gabriele Gravina. Il futuro della Salernitana è ancora in bilico. COSA SUCCEDE IN CASO DI ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un nuovo capitolo in una storia che ancora non conosce la sua. La Lega diA, riunita oggi in un’assemblea a Milano, ha votato all’unanimità (18 voti a favore, Lotito si è astenuto) la possibilità dire, il cui consiglio Federale si riunirà il prossimo 21 dicembre, diildelper la cessione dellafino a. In questo modo i campani potrebbero finire il campionato senza incappare nell’esclusione agirone di andata. Adesso la ppassae Gabriele Gravina. Il futuro dellaè ancora in bilico. COSA SUCCEDE IN CASO DI ...

