Roma, nascondeva la droga nel contatore del gas: scoperte 260 dosi di cocaina (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma. Un arresto e una denuncia a piede libero. Questo il bilancio di un’operazione intrapresa nella giornata di ieri dai Carabinieri in zona Quarticciolo e Centocelle. A finire in manette è stato un 23enne nigeriano, senza fissa dimora. Il reato è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale. Leggi anche: Roma, pubblicizzava la vendita di droga sui social: arrestato pusher 27enne L’arresto a Roma I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina lo hanno notato all’angolo tra via Manfredonia e via Ostuni, al Quarticciolo. Qui, l’uomo si intratteneva in atteggiamento sospetto con due persone, uno dei quali alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi frettolosamente. Gli agenti, allora, sono intervenuti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 dicembre 2021). Un arresto e una denuncia a piede libero. Questo il bilancio di un’operazione intrapresa nella giornata di ieri dai Carabinieri in zona Quarticciolo e Centocelle. A finire in manette è stato un 23enne nigeriano, senza fissa dimora. Il reato è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale. Leggi anche:, pubblicizzava la vendita disui social: arrestato pusher 27enne L’arresto aI Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaCasilina lo hanno notato all’angolo tra via Manfredonia e via Ostuni, al Quarticciolo. Qui, l’uomo si intratteneva in atteggiamento sospetto con due persone, uno dei quali alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi frettolosamente. Gli agenti, allora, sono intervenuti ...

CorriereCitta : Roma, nascondeva la droga nel contatore del gas: scoperte 260 dosi di cocaina - vitaciociara : Roma, nascondeva in casa mezzo chilo di hashish: giovane pusher in manette - ilfaroonline : Roma, nascondeva in casa mezzo chilo di hashish: giovane pusher in manette - andfranchini : RT @CasilinaNews: #Roma, in giro per il centro con 52g di shaboo. A casa nascondeva altre dosi - CasilinaNews : #Roma, in giro per il centro con 52g di shaboo. A casa nascondeva altre dosi -

Ultime Notizie dalla rete : Roma nascondeva Roma, irruzione dai Casamonica: preso il pusher Armando, sua madre nascondeva la droga Roma, Casamonica, la motivazione della condanna: 'Il clan si sostituisce all'autorità di Stato' Casamonica, la droga dalla finestra e i contanti in casa: rilasciato da poco ma subito arrestato Tutto ...

Furti negli istituti scolastici, rubati tablet a Torre Angela e utensili da cucina al Trullo Bloccato, è stato perquisito: indosso nascondeva un cacciavite ed uno spadino. Accompagnato negli uffici di polizia, l'uomo, identificato per R. G., romano di 47 anni, con precedenti di polizia, è ...

Due atti unici e la poetica eduardiana [ROMA] Al Teatro Argentina di Roma Carlo Cecchi rilegge Eduardo De Filippo con i capolavori Dolore sotto chiave e Sik Sik, l’artefice magico, specchio dell'amarezza e del realismo dell'autore tra i più rappr ...

Roma, rispetto normative anti-covid: controllate più di 2mila persone, sanzionate 14 (MeridianaNotizie) Roma, 16 dicembre 2021 – Nelle ultime 24 ore di monitoraggio circa il rispetto della normativa antiCovid-19, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno controllato compless ...

, Casamonica, la motivazione della condanna: 'Il clan si sostituisce all'autorità di Stato' Casamonica, la droga dalla finestra e i contanti in casa: rilasciato da poco ma subito arrestato Tutto ...Bloccato, è stato perquisito: indossoun cacciavite ed uno spadino. Accompagnato negli uffici di polizia, l'uomo, identificato per R. G., romano di 47 anni, con precedenti di polizia, è ...Al Teatro Argentina di Roma Carlo Cecchi rilegge Eduardo De Filippo con i capolavori Dolore sotto chiave e Sik Sik, l’artefice magico, specchio dell'amarezza e del realismo dell'autore tra i più rappr ...(MeridianaNotizie) Roma, 16 dicembre 2021 – Nelle ultime 24 ore di monitoraggio circa il rispetto della normativa antiCovid-19, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno controllato compless ...