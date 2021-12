Renzi, il processo d’Appello per i genitori rinviato per legittimo impedimento: il padre è ricoverato (Di giovedì 16 dicembre 2021) I giudici della Corte d’Appello di Firenze hanno aggiornato al 26 aprile 2022 l’udienza del processo che vede imputati Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi, accusati di emissione di fatture false, reato per il quale in primo grado hanno ricevuto una condanna, il 7 ottobre del 2109, a un anno e nove mesi, insieme all’imprenditore Luigi Dagostino, condannato a due anni. Il rinvio per legittimo impedimento era stato chiesto in apertura dell’udienza dal difensore di Tiziano Renzi, l’avvocato Federico Bagattini, in quanto il padre dell’ex premier ieri è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Roma. Tiziano Renzi ricoverato in ospedale: aggiornata ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) I giudici della Cortedi Firenze hanno aggiornato al 26 aprile 2022 l’udienza delche vede imputati Tizianoe Laura Bovoli,dell’ex premier Matteo, accusati di emissione di fatture false, reato per il quale in primo grado hanno ricevuto una condanna, il 7 ottobre del 2109, a un anno e nove mesi, insieme all’imprenditore Luigi Dagostino, condannato a due anni. Il rinvio perera stato chiesto in apertura dell’udienza dal difensore di Tiziano, l’avvocato Federico Bagattini, in quanto ildell’ex premier ieri è statoall’ospedale San Raffaele di Roma. Tizianoin ospedale: aggiornata ...

