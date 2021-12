Qual è il limite sotto cui possiamo uscire dallo stato d’emergenza? (Di giovedì 16 dicembre 2021) di Raffaele Garbellano Puntuale si consuma l’ennesimo dibattito superficiale sulle misure ovvie del Governo per contrastare la pandemia. Stavolta tocca allo stato di emergenza. Il vero dibattito che invece la Politica con la P maiuscola dovrebbe avere la capacità di affrontare è un altro e di tutt’altra portata. A meno di piacevoli sorprese, la circolazione del virus sta prendendo una forma endemica. Pertanto non potrà essere azzerata, ma bisognerà accettarne la convivenza. Allora la domanda da porsi è: Qual è il limite al di sotto del Quale possiamo uscire dalla gestione emergenziale? Qual è il costo sociale che riteniamo accettabile? In termini più crudi: Qual è il livello di letalità che siamo disposti ad accettare per gestire il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) di Raffaele Garbellano Puntuale si consuma l’ennesimo dibattito superficiale sulle misure ovvie del Governo per contrastare la pandemia. Stavolta tocca allodi emergenza. Il vero dibattito che invece la Politica con la P maiuscola dovrebbe avere la capacità di affrontare è un altro e di tutt’altra portata. A meno di piacevoli sorprese, la circolazione del virus sta prendendo una forma endemica. Pertanto non potrà essere azzerata, ma bisognerà accettarne la convivenza. Allora la domanda da porsi è:è ilal dideldalla gestione emergenziale?è il costo sociale che riteniamo accettabile? In termini più crudi:è il livello di letalità che siamo disposti ad accettare per gestire il ...

Advertising

countcontesza : 'qual'è il limite che un'amicizia non deve superare per rimanere tale?' - Deve continuare a mantenere un alto rispe… - MarcoCoccia3 : @autocostruttore Vorrei capire qual è il limite di queste ordinanze? Se domani De Luca fa un ordinanza dove dice ch… - danstar21 : RT @rubio_chef: “Qual è il limite in cui gli umani cessano di essere considerati dei numeri digitalizzabili e sono visti invece come esser… - mpu78 : Entusiasti, quante reazioni avverse siete disposti a tollerare sui bambini, quante bare bianche? Qual è il vostro limite? - GiocareOra : Qual è il limite di livello in Battlefield 2042? -