Pagare con PayPal sul sito di Unieuro vi farà ottenere 10 euro (Di giovedì 16 dicembre 2021) Una nuova ed incredibile offerta è nata grazie alla partnership tra PayPal e Unieuro, con validità fino al 25 dicembre 2021. In cosa consiste tale novità? Con l'utilizzo di un coupon, che troverete più avanti, si avrà la possibilità di usufruire uno sconto extra del valore di 10 euro, da applicare su tutti gli acquisti online effettuati sullo store di Unieuro. Occorre, però, fare una spesa minima di 99 euro e Pagare, ovviamente, tramite PayPal. Nel dettaglio, per utilizzare questa interessante e speciale promozione è opportuno recarsi sullo store online di Unieuro cliccando su questo indirizzo e procedere agli acquisti con una spesa minima (di ognuno) di 99 euro e selezionando tutti i ...

