Napoli, racket di Natale: bomba e colpi di pistola contro i negozi

racket di Natale a Napoli, con due intimidazione: bomba contro negozio di telefonia e colpi di pistola contro un bar.

Primi racket di Natale a Napoli, infatti in questi giorni i carabinieri hanno rilevato una bomba davanti a un negozio di telefonia, colpi di pistola sulla saracinesca di un bar ed addirittura un ordigno davanti a un centro scommesse. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine. Al momento la pista più concreta è quella del racket.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli racket San Giuseppe Vesuviano, bomba davanti a un negozio di telefonia Questa notte il comune di San Giuseppe Vesuviano , in provincia di Napoli, ha vissuto attimi di paura: una bomba è infatti esplosa accanto all'ingresso di un negozio ...sull'ipotesi del racket, che ...

Bomba del pizzo al Vasto, stanato il primo aguzzino NAPOLI. Andarono a piazzare una bomba del racket con la macchina del fratello di uno di loro. Ma non solo: poco prima i due presunti autori dell'attentato erano stati controllati e identificati a ...

A Napoli parcheggiatore abusivo distrugge parchimetro . Sono sempre più violenti i parcheggiatori abusivi, soprattutto quelli che hanno occupato i posti strategici del centro storico, delle zone ospedaliere e quelli adiacenti allo stadio di Fuorigrotta.

