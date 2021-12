Martina Fidanza operata al cuore per una tachicardia: 'Sto bene, tornerò più forte' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Martina Fidanza sorride dal letto dell'ospedale Torrette di Ancona. La bergamasca, 22 anni, che ha entusiasmato al Mondiale pista di Roubaix con l'oro nello scratch e l'argento nel quartetto dell'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 dicembre 2021)sorride dal letto dell'ospedale Torrette di Ancona. La bergamasca, 22 anni, che ha entusiasmato al Mondiale pista di Roubaix con l'oro nello scratch e l'argento nel quartetto dell'...

Advertising

ItaliaTeam_it : L’operazione al cuore è andata bene per Martina Fidanza! Buona guarigione Marti, non vediamo l’ora di rivederti in… - FrancescoTagli : RT @ItaliaTeam_it: L’operazione al cuore è andata bene per Martina Fidanza! Buona guarigione Marti, non vediamo l’ora di rivederti in sell… - luhes : RT @Gazzetta_it: Ciclismo, Martina Fidanza operata al cuore per una tachicardia: 'Sto bene, tornerò più forte' - DefragMartin : RT @Gazzetta_it: Ciclismo, Martina Fidanza operata al cuore per una tachicardia: 'Sto bene, tornerò più forte' - Gazzetta_it : Ciclismo, Martina Fidanza operata al cuore per una tachicardia: 'Sto bene, tornerò più forte' -