Manolas, è addio: si è già sottoposto alle visite mediche per l'Olympiacos (Di giovedì 16 dicembre 2021) Kostas Manolas saluta l'Italia. Il difensore del Napoli, e già della Roma, ha concordato il trasferimento all'Olympiacos e si è già sottoposto alle visite mediche. L'annuncio è previsto per oggi alle ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Kostassaluta l'Italia. Il difensore del Napoli, e già della Roma, ha concordato il trasferimento all'e si è già. L'annuncio è previsto per oggi...

