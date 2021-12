La tentazione dei No vax e No Green pass di fare un partito | quanto può pesare secondo i sondaggisti

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Si tratta di sondaggi basati su una formazione politica che non si è ancora costituita e sulla quale non esiste un pregresso di analisi statistiche. Ma a Trieste, dove si è candidato alle scorse elezioni comunali Ugo Rossi, la lista 3V «Vaccini Vogliamo Verità» ha ottenuto il 4,46% delle preferenze. «Senzacampagna alcuna ha sfiorato il 5% – fa notare Roberto Weber, sondaggista di Swg -. E l’onda delle piazze è arrivata dopo». Per l’esperto unNo vax è destinato a nascerere «e sotrrarrà voti a destra, a Fratelli d’Italia, alla Lega. Si è ormai creata una frattura che tiene dentro componenti che sono emotive, psicologiche, culturali, che finiranno per produrre un’offerta», dichiara a Repubblica. Non è l’unico sondaggista a credere che un soggetto politico nascerà sulla spinta delle piazze che, negli scorsi mesi, sono state riempite da ...