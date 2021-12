(Di giovedì 16 dicembre 2021) Penultima gara dell'anno e del girone d'andata per la, che sabato incontrerà undistante solo 4 punti in classifica. Stamattina il gruppo ha lavorato alla Continassa con esercitazioni ...

Advertising

Gazzetta_it : Dybala, è countdown rinnovo. Antun a Torino, a breve l'incontro con la Juve - juventusfc : Un pomeriggio con la Joya! ?? @PauDybala_JR risponde alle domande dei nostri #JuniorMember! LIVE ?? su @JuventusTV… - forumJuventus : Dybala incontra i Junior Reporter: 'Spero di dare indietro ai tifosi qualcosa di spettacolare. Cosa chiedo per Nata… - sportli26181512 : Juve, Dybala salterà Bologna. Allegri recupera McKennie e Kulusevski: Juve, Dybala salterà Bologna. Allegri recuper… - salpaladino : RT @Gazzetta_it: Juve, Dybala salterà Bologna. Allegri recupera McKennie e Kulusevski -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Dybala

Penultima gara dell'anno e del girone d'andata per la, che sabato incontrerà un Bologna distante solo 4 punti in classifica. Stamattina il gruppo ha lavorato alla Continassa con esercitazioni specifiche per migliorare il pressing e le chiusure ...Archiviata o quasi la lunghissima trattativa per il rinnovo del contratto di Paulo, pronto ad apporre la propria firma su quello che può diventare un legame a vita con la ... OMNISPORT, la ...Il noto giornalista ha rilasciato delle dichiarazioni sul mercato della Juve, dove ha espresso il suo parere sul trasferimento di De Paul all'Atletico.Matteo Dalla Vite, ospite a Radio Nettuno Bologna Uno, presenta la partita di sabato contro la Juve. “La Juve sta passando un periodo di trasformazione, non è quella degli ultimi anni ma è comunque un ...