Giletti si arrabbia con la giornalista | “Togliti questa mascherina!” | VIDEO

Di cosa si parlava mercoledì sera negli studi di "Non è l'Arena" (su La7)? Ovviamente di Covid e pandemia, con il più classico scontro che vede protagonisti sullo sesso ring dialettico e televisivo i pro-vax e i no vax. E proprio durante una della tante discussioni (ormai quasi ataviche) c'è stata una reprimenda pubblica fatta dal conduttore nei confronti di una giornalista ospite in studio. E Giletti sgrida Sandra Amurri per colpa di una mascherina. Giletti sgrida Amurri perché ha la mascherina mentre è in studio Il clima, come sempre, era molto rovente. Negli studi di Non è L'Arena si dibatteva sul tema dei no vax, con un dibattito che – giorno dopo giorno – diventa sempre più stantio e inutile visto l'integralismo di molti ospiti nelle trasmissioni televisive. Perché la ribalta mediatica paga solamente – e le storie recenti, vedi ...

