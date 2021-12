GF Vip 6, Alex Belli potrebbe rientrare nella Casa (Di giovedì 16 dicembre 2021) Alex Belli rientrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 6? La notizia ha cominciato a circolare nelle scorse ore, supportate dalle parole di alcuni degli inquilini del reality show, in particolare Manila Nazzaro e Jessica Salassié. Anche il giornalista Gabriele Parpiglia, pur senza essere altrettanto esplicito, ha fatto delle insinuazioni in merito, riportando i dati clamorosi dei picchi d’ascolto registrati nelle parti del GF dedicate al triangolo Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. GF Vip 6, Alex Belli pronto per una fiction: in arrivo un contratto con la Rai? L'attore sarebbe finito nel mirino dei vertici Rai dopo l'esperienza all'interno della Casa di Cinecittà ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 dicembre 2021)rientreràdel Grande Fratello Vip 6? La notizia ha cominciato a circolare nelle scorse ore, supportate dalle parole di alcuni degli inquilini del reality show, in particolare Manila Nazzaro e Jessica Salassié. Anche il giornalista Gabriele Parpiglia, pur senza essere altrettanto esplicito, ha fatto delle insinuazioni in merito, riportando i dati clamorosi dei picchi d’ascolto registrati nelle parti del GF dedicate al triangolo, Delia Duran e Soleil Sorge. GF Vip 6,pronto per una fiction: in arrivo un contratto con la Rai? L'attore sarebbe finito nel mirino dei vertici Rai dopo l'esperienza all'interno delladi Cinecittà ...

