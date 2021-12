GdF Pescara piano Natale Sicuro: sequestrati 10 mila articoli contraffatti (Di giovedì 16 dicembre 2021) . Un altro colpo è stato inferto al mercato illegale della contraffazione da parte delle Fiamme Gialle pescaresi. Infatti, il piano d’azione della GdF Pescara “Natale Sicuro”, avviato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo, ha portato ad un ennesimo sequestro di numerosi prodotti Leggi su periodicodaily (Di giovedì 16 dicembre 2021) . Un altro colpo è stato inferto al mercato illegale della contraffazione da parte delle Fiamme Gialle pescaresi. Infatti, ild’azione della GdF”, avviato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza del capoluogo, ha portato ad un ennesimo sequestro di numerosi prodotti

Advertising

GDF : #GDF #Pescara sequestra oltre 10.000 tra articoli non sicuri e capi di abbigliamento contraffatti. Denunciate 4 per… - vincenzoaf : #GDF #Pescara sequestra oltre 10.000 tra articoli non sicuri e capi di abbigliamento contraffatti. Denunciate 4 per… - DarioProietti1 : RT @GDF: #GDF #Pescara sequestra oltre 10.000 tra articoli non sicuri e capi di abbigliamento contraffatti. Denunciate 4 persone. #NoiconVo… - espressione24 : Un altro colpo è stato inferto al mercato illegale della contraffazione da parte delle Fiamme Gialle pescaresi.… - Claudio29032 : RT @GDF: #GDF #Pescara sequestra oltre 10.000 tra articoli non sicuri e capi di abbigliamento contraffatti. Denunciate 4 persone. #NoiconVo… -