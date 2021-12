Emma Marrone rivela perché ha tagliato i capelli | i fan ne saranno contentissimi

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Fantastica notizia per i fan di: la cantante ha spiegatohando cosa bolle in pentola. Reduce dalla finale dell’ultima edizione di X Factor, in cui era apparsa con un nuovo taglio diha annunciato ai fan il nuovo progetto che la vede protagonista e per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Sono iniziate a Latina - e continueranno per sei settimane anche a Fiumicino - le riprese del lungometraggio Il ritorno , scritto e diretto da Stefano Chiantini. Protagonisti del film(nella prima foto ) e Fabrizio Rongione , la pellicola è prodotta da Andrea Petrozzi per World Video Production con Rai Cinema e MiC, Marvin Film, Bling Flamingo e Lazio Cinema ...Al via a Latina le riprese de 'Il ritorno', lungometraggio scritto e diretto da Stefano Chiantini con protagonistie Fabrizio Rongione. Produzione World Video Production con Rai Cinema e MiC, Marvin Film, Bling Flamingo e Lazio Cinema International Sono iniziate a Latina " e continueranno per sei ...In occasione della presentazione del suo brano per il Festival di Sanremo, Emma è apparsa a Sanremo Giovani con un abito nero elegantissimo.Fantastica notizia per i fan di Emma Marrone: la cantante ha spiegato perché ha tagliato i capelli rivelando cosa bolle in pentola.