Curling, Preolimpico Leeuwarden 2021: l'Italia arriva ai playoff con un altro successo, Germania ko 11-4 (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Nazionale italiana del Curling maschile spazza 11-4 via la Germania nel match valevole per l'ottava ed ultima giornata della fase a gironi del torneo Preolimpico di Leeuwarden 2021. Gli azzurri chiudono la prima fase al secondo posto e si qualificano per i playoff, dove affronteranno la terza classificata, che verrà decretata dallo scontro diretto tra Danimarca e Repubblica Ceca. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO MASCHILE Nella partita odierna l'Italia non ha lasciato alcuno scampo ai tedeschi, dominando la contesa sin dal primo round ed incrementando il gap nei turni successivi. Gli azzurri viaggiano a grande velocità verso uno storico traguardo, ma sulla loro strada ci sono ancora degli avversari da battere per raggiungere la qualificazione ai prossimi Giochi ...

