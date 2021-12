(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - “Bisognerebbe solo ringraziare il presidente Draghi per la decisione di effettuare una chiunque varchi i confini del nostro Paese, perché la sua decisione non è solo, ma anchee responsabile: vuole metterci al riparo dal rischio di essere sommersi dallo stesso numero di infezioni che stanno investendo gli altri Stati intorno a noi”. Lo afferma l'eurodeputata Luisa, componente della commissione Sanità al Parlamento europeo e membro del dipartimento Sanità di Forza Italia. “Non si sta chiedendo - sottolinea la- di vaccinarsi, ma di farsi un, per la sicurezza nostra e di chi ci circonda. Quando i contagi erano ridotti al lumicino, una misura del genere non aveva senso. Adesso siamo di fronte alla ...

TV7Benevento : Covid: Regimenti (Fi), 'tampone al confine scelta opportuna e condivisibile'... -

