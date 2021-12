Advertising

benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, mappe Ecdc: solo Sardegna Puglia e Molise in giallo #covid - ansaeuropa : È l'istantanea aggiornata dei contagi #Covid secondo la mappa di @ECDC_EU. #LaTuaEuropa - MediasetTgcom24 : Covid, mappe Ecdc: solo Sardegna Puglia e Molise in giallo #covid - nabeck2nabeck : RT @Esriitalia: La tecnologia #GIS a supporto delle emergenze sociali: quante sono le persone #senzadimora nell'era Covid-19? - Esriitalia : La tecnologia #GIS a supporto delle emergenze sociali: quante sono le persone #senzadimora nell'era Covid-19?… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mappe

Sardegna, Molise e Puglia in giallo, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano in rosso scuro, il resto della Penisola in rosso. Così 'recita' la mappadel Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Il rosso scuro, che indica un'incidenza dei nuovi casi in forte aumento, copre ancora buona parte della Penisola ...16 dic 13:19Ecdc: solo Sardegna Puglia e Molise in giallo Sardegna, Molise e Puglia in ... E' l'istantanea aggiornata dei contagisecondo la mappa del Centro europeo per la prevenzione e il ...Continua a peggiorare la situazione Covid in Europa. È quanto emerge dalla mappa del rischio dell'Ecdc, aggiornata a oggi, 16 dicembre ...Il ministro della Salute Speranza sulla campagna vaccinale anti-Covid "Siamo oltre i 13 milioni di richiami somministrati e l'88,37% degli over 12 ha ricevuto la prima dose". La mappa del Centro europ ...