“Cosa stanno per fare”. Alex Belli e Delia Duran, soffiata dopo il GF Vip: l’indizio è chiaro (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ancora una novità su Alex Belli e Delia Duran, anche se manca l’ufficialità da parte dei diretti interessati. La voce è ormai uscita fuori e riguarda ciò che farà la coppia nei prossimi giorni. dopo che lui è stato squalificato dal ‘GF Vip 6’, si sono vissuti degli alti e bassi. Infatti, in un primo momento sembrava stessero andando molto d’accordo e quindi tutte le polemiche messe alle spalle, ma poi si è registrato un episodio spiacevole che stava davvero per complicare tutto il loro rapporto. Infatti, la pace non sarebbe ancora arrivata tra Alex Belli e Delia Duran. Quello che è accaduto nella Casa più spiata d’Italia non sarebbe ovviamente stato dimenticato dalla modella. E tra i due sarebbe scoppiata una lite furiosa a bordo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ancora una novità su, anche se manca l’ufficialità da parte dei diretti interessati. La voce è ormai uscita fuori e riguarda ciò che farà la coppia nei prossimi giorni.che lui è stato squalificato dal ‘GF Vip 6’, si sono vissuti degli alti e bassi. Infatti, in un primo momento sembrava stessero andando molto d’accordo e quindi tutte le polemiche messe alle spalle, ma poi si è registrato un episodio spiacevole che stava davvero per complicare tutto il loro rapporto. Infatti, la pace non sarebbe ancora arrivata tra. Quello che è accaduto nella Casa più spiata d’Italia non sarebbe ovviamente stato dimenticato dalla modella. E tra i due sarebbe scoppiata una lite furiosa a bordo ...

