Convocati Torino per la Sampdoria: le scelte di Juric (Di giovedì 16 dicembre 2021) Convocati Torino per la Sampdoria: le scelte del tecnico Juric per il match di Coppa Italia contro i blucerchiati Il Torino ha diramato la lista dei Convocati per il match di Coppa Italia contro la Sampdoria. Ecco l’elenco completo dei granata: PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic. DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Buongiorno, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima. CENTROCAMPISTI: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Praet, Rincon. ATTACCANTI: Brekalo, Pjaca, Sanabria, Warming, Zaza L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 dicembre 2021)per la: ledel tecnicoper il match di Coppa Italia contro i blucerchiati Ilha diramato la lista deiper il match di Coppa Italia contro la. Ecco l’elenco completo dei granata: PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic. DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Buongiorno, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima. CENTROCAMPISTI: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Praet, Rincon. ATTACCANTI: Brekalo, Pjaca, Sanabria, Warming, Zaza L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Torino ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera con la Sampdoria. Portieri: Berisha, Milinkovic-Savic, Gemello Difensori: Izzo, Zima, Ricardo Rodriguez, Ansaldi, Singo,

Convocati Sampdoria per il Torino: tre assenti in Coppa Italia Convocati Sampdoria per il Torino: le scelte di D'Aversa in vista del match di Coppa Italia. La lista completa La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati per il match di Coppa Italia contro il ...

Torino-Sampdoria, i convocati di Juric: torna Kone. Out Belotti e Bremer

Obiettivo Coppa Italia per Sampdoria e Torino che vogliono passare il turno e sfidare la Juventus. D'Aversa lascia a casa cinque infortunati

