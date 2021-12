Chi è Tananai, secondo classificato a Sanremo Giovani (e tra i big del festival) (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nato a Cologno Monzese nel 1995, il suo vero nome è Alberto Cotta Ramusino. Tra i suoi singoli più famosi ci sono 'Volersi Male' e 'Baby Goddamn'. Con la sua canzone 'Esagerata' ha conquistato la giuria. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 16 dicembre 2021) Nato a Cologno Monzese nel 1995, il suo vero nome è Alberto Cotta Ramusino. Tra i suoi singoli più famosi ci sono 'Volersi Male' e 'Baby Goddamn'. Con la sua canzone 'Esagerata' ha conquistato la giuria. L'articolo proviene da DireDonna.

