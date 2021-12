Alessandri | 2 mln a sostegno settore trasporto turistico

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma – In arrivo 2 milioni di euro per le imprese che operano neldeldi persone attraverso autobus coperti. Ad annunciare la notizia l’assessore regionale a Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Mauroche aggiunge: “Con una delibera di giunta approvata questa mattina abbiamo stanziato nuove risorse economiche a favore di una categoria che, a causa della crisi economica generata dal Covid, ha subito enormi danni e un crollo verticale delle entrate.” “Questi finanziamenti fanno parte di un pacchetto da circa 34 milioni di euro destinati al Lazio come ripartizione del Fondo statale per ildelle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica finanziato con i decreti ‘Sostegni’ e ‘Sostegni Bis'”. La delibera è stata ...

Ultime Notizie dalla rete : Alessandri mln

NewTuscia

