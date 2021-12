Wanda Nara spiega perché ha tolto il cognome Icardi dal suo profilo Instagram

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si è parlato molto della crisi, ora superata, trae Mauro. Tuttavia, qualche settimana fa,avevaildel marito dal suohato per quale motivo lo ha fatto e non riguarda la relazione con. A Flor de Equipo un programma televisivo argentino ha detto: “Ho fatto richiesta atempo fa per promuovere il mio brand di bellezza. Solo in questi giorni la richiesta è stata approvata”. La motivazione di questa decisione quindi riguarda delle esigenze di marketing, nell’ultimo periodo laha fondato dei brand con il proprio nome come una linea di prodotti di bellezza e una di costumi da ...