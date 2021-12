Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2021 ore 10:30 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Viabilità DEL 15 DICEMBRE 2021 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma, SULLA CARREGGIATA, TERMINATA LA MANIFESTAZIONE, LA CIRCOLazioNE E’ RIPRESA, TUTTAVIA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA CON RICADUTE SULLA VIABILITA’ CODE SULL’ARDEATINA DAL DIVINO AMORE ANCHE SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI SEMPRE IN ESTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma-FIUMICINO E PONTINA IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E TIBURTINA POI RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA MIGLIORA LA CIRCOLazioNE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021)DEL 15 DICEMBREORE 10.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE DI, SULLA CARREGGIATA, TERMINATA LA MANIFESTAZIONE, LA CIRCONE E’ RIPRESA, TUTTAVIA PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA CON RICADUTE SULLA VIABILITA’ CODE SULL’ARDEATINA DAL DIVINO AMORE ANCHE SULLA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI SEMPRE IN ESTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA-FIUMICINO E PONTINA IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASSIA E TIBURTINA POI RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA MIGLIORA LA CIRCONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, VERSO IL ...

