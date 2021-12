Vaccini per i bambini, Locatelli ai genitori dubbiosi: «Il 7% può soffrire di Long Covid» – Il video (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non ci sono solo rischi che i bambini possano contrarre forme gravi di Covid 19, ma secondo il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, il pericolo per gli under 12 è di soffrire dei sintomi del Long Covid una volta contagiatisi. Locatelli ha parlato di evidenze emerse in diversi studi raccolti dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), secondo cui per esempio ogni 10.000 casi sintomatici pediatrici ci sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri in intensiva e 1 decesso. In età pediatrica, inoltre, il Covid si può manifestare con sindrome infiammatoria multisistemica: Il 45% dei casi sono diagnosticati tra 5 e 11 anni, e il 70% può richiedere terapia intensiva. «Dobbiamo salutare con gioia il fatto che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non ci sono solo rischi che ipossano contrarre forme gravi di19, ma secondo il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco, il pericolo per gli under 12 è didei sintomi deluna volta contagiatisi.ha parlato di evidenze emerse in diversi studi raccolti dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), secondo cui per esempio ogni 10.000 casi sintomatici pediatrici ci sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri in intensiva e 1 decesso. In età pediatrica, inoltre, ilsi può manifestare con sindrome infiammatoria multisistemica: Il 45% dei casi sono diagnosticati tra 5 e 11 anni, e il 70% può richiedere terapia intensiva. «Dobbiamo salutare con gioia il fatto che ...

